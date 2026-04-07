Operação Heavy Pen, da PF, tem o apoio da Anvisa - Divulgação/Polícia Federal

Operação Heavy Pen, da PF, tem o apoio da AnvisaDivulgação/Polícia Federal

Publicado 07/04/2026 10:19

Uma ação da Polícia Federal (PF) busca reprimir a produção, a importação e a comercialização ilegal de medicamentos emagrecedores no Brasil. A Operação Heavy Pen foi deflagrada nesta terça-feira (7) e concentra-se, especialmente, em produtos à base de princípios ativos como semaglutida e tirzepatida.

A PF cumpre 45 mandados de busca e apreensão e realiza de 24 ações de fiscalização em 11 estados, em todas as regiões do país: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Roraima, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e Santa Catarina.

O foco da ação é o enfrentamento de grupos envolvidos na cadeia ilegal desses medicamentos, desde a importação até a distribuição e a comercialização irregular de substâncias de uso injetável, as chamadas canetas emagrecedoras.

Além disso, as diligências fiscalizam laboratórios de manipulação, clínicas estéticas e empresas que não atuam de acordo com as regras sanitárias.

A operação conta com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As condutas investigadas podem caracterizar crimes relacionados à falsificação e à comercialização irregular de medicamentos, além de contrabando.