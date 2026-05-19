Noite dos OVNIs no Brasil completa 40 anos - Reprodução / Internet

Noite dos OVNIs no Brasil completa 40 anosReprodução / Internet

Publicado 19/05/2026 17:22

Rio - Na calada da noite de 19 de maio de 1986, o espaço aéreo brasileiro se transformou no palco do maior e mais enigmático avistamento de massas de objetos voadores não identificados da história do país. Quatro décadas se passaram, mas as perguntas deixadas por aquela madrugada fria continuam ecoando, sem resposta, no vácuo do desconhecido.

O que realmente aconteceu na histórica "Noite dos OVNIs"? Por que a Força Aérea Brasileira (FAB) se viu obrigada a admitir que não estávamos sós?

O Alerta: Luzes Multicoloridas Invadem o Sudeste

Tudo começou como uma noite comum de outono, até que os radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) começaram a piscar freneticamente. Não era uma falha no sistema.

Vinte e um objetos luminosos, descritos por testemunhas como esferas brilhantes que alternavam entre o vermelho, o verde e o branco, foram detectados cruzando os céus de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás.

"Eles se moviam a velocidades impossíveis para a tecnologia humana da época, saltando de 250 km/h para impressionantes 15.000 km/h em questão de segundos", disse uma testemunha.



A Caçada no Espaço

Diante da ameaça invisível e tecnológica, a FAB entrou em estado de alerta máximo. Cinco caças de guerra — modelos F-5E e Mirage — foram autorizados a decolar com uma missão clara: interceptar e identificar os invasores.

O que os pilotos viram nos céus, no entanto, desafiou a lógica militar:



Perseguição Impossível: Ao se aproximarem, as luzes aceleravam e sumiam no horizonte.

Cercados no Escuro: Em um dos relatos mais assustadores, um dos pilotos seniores da FAB reportou que os pontos luminosos se posicionaram em formação geométrica ao redor de sua aeronave, como se o estivessem vigiando.

Invisibilidade Seletiva: Em vários momentos, os pilotos viam os objetos visualmente, mas os radares de bordo não registravam nada — ou vice-versa.

O Relatório Oficial: O Dia em que o Governo Admitiu o Impossível

O que torna a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil um marco mundial da ufologia não são apenas os relatos de civis, mas a reação do próprio governo. O Ministro da Aeronáutica da época, Octávio Júlio Moreira Lima, foi a público em uma coletiva de imprensa histórica para confirmar que os caças perseguiram artefatos misteriosos. Um ato de transparência raramente visto em qualquer outra nação do planeta.



40 Anos Depois: O Mistério Continua Vivo

Quatro décadas nos separam daquela madrugada insólita. Arquivos foram desclassificados, ufólogos do mundo inteiro revisitaram os dados e os pilotos envolvidos deram seus depoimentos definitivos. Ainda assim, o grande enigma permanece intocado.

Seriam os 21 OVNIs sondas de civilizações distantes testando as defesas da Terra? Ou seriam testes militares ultra-secretos de tecnologias que ainda hoje desconhecemos?

Os radares silenciaram, os caças pousaram, mas os céus do Brasil nunca mais foram olhados da mesma forma. A verdade por trás daquela noite de maio de 1986 continua lá fora, guardada pelo silêncio das estrelas.