Lula disse que Move Aplicativos é a primeira iniciativa voltada para os trabalhadores do setor - Ricardo Stuckert/PR

Lula disse que Move Aplicativos é a primeira iniciativa voltada para os trabalhadores do setorRicardo Stuckert/PR

Publicado 19/05/2026 17:19 | Atualizado 19/05/2026 17:23

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta terça-feira, 19, que tem o sonho pessoal de poder ofertar motos de qualidade com preços mais acessíveis. A declaração ocorreu durante o lançamento do programa Move Aplicativos, que cria linha de crédito para financiamento de veículos, manutenção e capital de giro.



"Eu ainda espero realizar o meu sonho de financiar motos de qualidade mais baratas para os motoqueiros deste país. É uma tarefa que vocês podem cobrar", declarou Lula.



O presidente voltou a dizer que o papel do Estado é criar oportunidades para todos os brasileiros. Lula também disse que o Move Aplicativos é o primeiro de uma série de iniciativas para o setor. O presidente declarou que, para isso, é necessário que os trabalhadores se organizem.



Em tom de brincadeira, Lula também disse que não é para os trabalhadores de aplicativos reclamarem com as ex-ministras Marina Silva e Simone Tebet. "O que vocês podem fazer é dar votos para as duas, um dia". Simone é pré-candidata ao Senado e Marina concorre junto ao ex-ministro do Empreendedorismo Márcio França pela segunda vaga na Casa Alta.



Nesta terça, Lula lançou o programa Move Aplicativos, que estabelece uma linha de crédito para motoristas de aplicativos e taxistas para financiamento e manutenção de veículos, além da criação de capital de giro.



Serão oferecidas taxas de juros inferiores à Selic, carência de até seis meses e prazos de financiamento de até 72 meses.

Juros

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou que os juros que serão pagos pelos beneficiados do Move Aplicativos serão de 12,6% para os homens e de 11,5% para as mulheres.



De acordo com Mercadante, os juros mais baixos para mulheres foram alinhados para estimular a participação das mulheres no setor. Elas também poderão adquirir financiamentos para a compra de mecanismos de segurança.

