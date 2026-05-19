Odair Cunha foi deputado do Partido dos Trabalhadores por mais de 20 anosBruno Spada/Câmara dos Deputados
Odair Cunha, novo ministro do TCU, toma posse nesta quarta-feira
Magistrado ocupa a vaga deixada com a aposentadoria de Aroldo Cedraz
Odair Cunha, novo ministro do TCU, toma posse nesta quarta-feira
Magistrado ocupa a vaga deixada com a aposentadoria de Aroldo Cedraz
'Noite dos OVNIs' no Brasil: Conheça os mistérios não revelados após 40 anos
O Dia em que o céu parou: Conheça os segredos e mistérios dessa noite histórica
Lula lança Move Aplicativos e diz sonhar em oferecer motos por um preço mais acessível
Programa disponibiliza linha de crédito a motoristas e taxistas para financiamento e manutenção de veículos
Boulos: balança está desequilibrada entre aplicativos e trabalhadores
Ministro lembrou que o relator da proposta na Câmara, deputado Augusto Coutinho, não acatou as sugestões apresentadas pelos motoristas
Flávio Bolsonaro defende remuneração por hora trabalhada como alternativa ao fim da escala 6x1
Senador propõe mudança na CLT com pagamento proporcional
Trailer de 'Dark Horse' exibido em reunião tem facada como conluio do sistema contra Bolsonaro
Trecho mostrou ataque de Adélio Bispo durante campanha eleitoral de 2018
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.