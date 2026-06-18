Súmula é uma tese jurídica que deve nortear os julgamentos de ações em todo o país - Luiz Silveira/STF

Súmula é uma tese jurídica que deve nortear os julgamentos de ações em todo o paísLuiz Silveira/STF

Publicado 18/06/2026 15:37





A O ministro Gilmar Mendes enviou nesta quarta-feira (17) ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, uma proposta de súmula para fixar o entendimento da Corte sobre a aprovação de pautas-bomba pelo Congresso Nacional. proposta está baseada em julgamentos sobre o tema e pretende consolidar o entendimento de que leis que concedem benefícios fiscais sem compensação financeira são inconstitucionais.



A medida foi proposta após o ministro da Fazenda, Dario Durigan, se reunir com os dois ministros para demonstrar preocupação com a aprovação de matérias grande impacto fiscal pelo Congresso.