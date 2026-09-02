André Mendonça alega que 'se limitou' a ouvir o banqueiro Daniel VorcaroReprodução

E
Estadão Conteúdo
O gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que se reuniu com o banqueiro Daniel Vorcaro "uma única vez" para tratar de uma ação em tramitação na Corte sobre créditos de precatórios. A informação sobre a reunião, que ocorreu no início de 2025, foi divulgada nesta quarta-feira, 2, pelo site ICL Notícias.
LEIA MAIS: Vorcaro fez repasse para filme além do que Flávio admitiu, diz revista
Em comunicado, Mendonça também destaca que Daniel Vorcaro buscou outros ministros para tratar do mesmo assunto, de interesse do Banco Master. 
"Sobre a reportagem publicada nesta data, o ministro André Mendonça esclarece que recebeu o empresário Daniel Vorcaro uma única vez, em março de 2025, por iniciativa do próprio empresário, e que se limitou a ouvi-lo. No mesmo mês, atendeu também o advogado do empresário, e ainda mantém, nos registros do gabinete, os memoriais escritos recebidos por ocasião do encontro", diz a nota.

O ministro ainda ressaltou que sua atuação sempre foi contrária à posição defendida por Vorcaro, "em linha com sua posição historicamente defendida em casos semelhantes, conforme se pode verificar nos autos".
LEIA MAIS: Vorcaro teria autorizado cartões de R$ 300 mil para filhos de Moraes

"Por fim, o ministro não comenta diálogos privados entre terceiros, cujo teor não lhe cabe confirmar. Sua atuação, pública e privada, é pautada pela legalidade e pela impessoalidade", conclui a nota.