André Mendonça alega que 'se limitou' a ouvir o banqueiro Daniel Vorcaro - Reprodução

André Mendonça alega que 'se limitou' a ouvir o banqueiro Daniel VorcaroReprodução

Publicado 02/09/2026 09:55



O gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que se reuniu com o banqueiro Daniel Vorcaro "uma única vez" para tratar de uma ação em tramitação na Corte sobre créditos de precatórios. A informação sobre a reunião, que ocorreu no início de 2025, foi divulgada nesta quarta-feira, 2, pelo site ICL Notícias.

Em comunicado, Mendonça também destaca que Daniel Vorcaro buscou outros ministros para tratar do mesmo assunto, de interesse do Banco Master.

"Sobre a reportagem publicada nesta data, o ministro André Mendonça esclarece que recebeu o empresário Daniel Vorcaro uma única vez, em março de 2025, por iniciativa do próprio empresário, e que se limitou a ouvi-lo. No mesmo mês, atendeu também o advogado do empresário, e ainda mantém, nos registros do gabinete, os memoriais escritos recebidos por ocasião do encontro", diz a nota.



O ministro ainda ressaltou que sua atuação sempre foi contrária à posição defendida por Vorcaro, "em linha com sua posição historicamente defendida em casos semelhantes, conforme se pode verificar nos autos".