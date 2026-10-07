Caso aconteceu em Castro, no interior do ParanáFábio Dias/PCPR
No dia 25 de setembro, o adolescente participava de uma brincadeira com amigos que consistia em ficar deitado com as costas no chão, ser puxado pelos braços e tentar cair de pé. Na vez da vítima, o garoto não conseguiu se equilibrar depois de ser erguido e acabou caindo com o tórax e o rosto no chão. Depois do choque, o jovem foi socorrido, ficou internado, mas faleceu.
Investigação
A polícia ouviu testemunhas, familiares e funcionários da escola e pediu também prontuários médicos da unidade de pronto atendimento e do hospital onde o jovem foi atendido. O exame de necropsia também foi requisitado para definir a causa da morte.
Ainda de acordo com Marcondes, a polícia verifica também se houve omissão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que teria recusado o envio de uma ambulância até a escola, ou se houve negligência dos servidores do colégio em buscar atendimento médico. O nome da escola não foi informado.
"Respostas mais concretas só serão possíveis após análise dos prontuários médicos, laudo de necropsia, ficha de registro do SAMU e conclusão dos depoimentos das partes", afirmou Marcondes.
A Secretaria Municipal de Esporte de Castro, por onde o jovem jogava e disputava campeonatos, lamentou a morte do menino e prestou solidariedade aos familiares. "Sua trajetória e seu sorriso permanecerão para sempre na memória daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo", disse a pasta.
Comissão apura acidente
"Na unidade de saúde, foram realizados exames e, posteriormente, o estudante foi transferido para uma unidade hospitalar onde passou por cirurgia, mas apresentou complicações e teve a morte cerebral declarada no domingo", disse.
Já a Prefeitura de Castro disse que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade realizou o atendimento do paciente na tarde do dia do acidente e diz que a Secretaria de Saúde está à disposição das autoridades para colaborar nas investigações.
"Após atendimento médico e realização de exames, o paciente foi encaminhado para o Hospital Universitário Regional de Ponta Grossa (HU-UEPG). Não há registro de nenhum contato direto, anterior ao atendimento, com a equipe da UPA. A Prefeitura de Castro lamenta essa tragédia e solidariza-se com a família e amigos", afirmou.
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