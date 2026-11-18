Seis em cada dez (61,2%) matriculados em Medicina são brancosMagnific / Divulgação / CP
A terceira edição do estudo investiga apenas os cursos na modalidade presencial. O levantamento se baseia em informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do Censo do Ensino Superior 2024.
A pesquisa reúne os dez cursos com maior quantidade de matrículas para determinar a representação por cor e raça:
- Seis em cada dez (61,2%) matriculados em Medicina são brancos. Além disso são 23,2% pardos, 3,1% pretos, 1,6% amarelos e 0,4% indígenas. Já 10,5% preferiram não declarar;
- Cursos de Veterinária (56,2%), Odontologia (52,5%), Computação (51,2%) e (50,7%) têm mais da metade dos matriculados brancos.
- Pedagogia: 51,9% são pretos ou pardos, enquanto 36% se declaram brancos;
- Enfermagem: 43,3% são pretos ou pardos, enquanto 40,3% se declaram brancos.
O estudo aponta diminuição entre o número de docentes brancos e negros nos últimos anos. Em relação aos docentes em exercício no ensino superior:
- Em 2010, havia 4,11 docentes brancos para cada docente preto ou pardo;
- Em 2024, eram 2,7 docentes brancos para cada docente preto ou pardo.
Aumenta a distância entre brancos e negros
Ainda de acordo com o estudo, a diferença que era de 12 pontos percentuais em 2016 passou para 14,6 em 2025. Mesmo assim, os três segmentos raciais da sociedade avançaram em dez anos:
- Em 2016, 19% da população branca tinha ensino superior. No ano passado, eram 26,3%, o que significa crescimento de 7,3 pontos;
- Entre os pretos, a variação foi de 7% para 11,7%, um aumento de 4,7 pontos;
- Já entre pardos, o avanço foi de 7,1% para 12,2%, subida de 5,1 pontos no período.
Diferenças de ingresso no ensino superior
Em 2025, entre as pessoas brancas com ensino médio completo, mais da metade cursava, havia cursado ou concluído o ensino superior (55,5%). Entre as pessoas pretas e as pessoas pardas, eram 35,7% e 37,1%.
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