Lula também destacou na live a presença de autoridades do governo federal na cidade gaúcha - Ricardo Stuckert / PR

Lula também destacou na live a presença de autoridades do governo federal na cidade gaúchaRicardo Stuckert / PR

Publicado 21/11/2026 15:24

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade neste sábado (21) aos atingidos pelas tempestades no Rio Grande do Sul . O temporal devastou a cidade de Tupanciretã, na madrugada de sexta-feira (20). Três pessoas morreram e há cerca de 60 feridos.

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"Vamos dar nossa solidariedade ao povo da cidade de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, porque teve um tornado lá. A informação que eu tive ontem é que, de 8,6 mil casas, 8 mil tiveram destelhamento, escolas [também]", afirmou o presidente no início de uma live, com apresentação do deputado federal André Janones (Rede-MG), e veiculada pelas redes sociais. A transmissão ocorreu a partir da residência oficial da Granja do Torto, em Brasília.

"Vamos dar nossa solidariedade ao povo da cidade de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, porque teve um tornado lá. A informação que eu tive ontem é que, de 8,6 mil casas, 8 mil tiveram destelhamento, escolas [também]", afirmou o presidente no início de uma live, com apresentação do deputado federal André Janones (Rede-MG), e veiculada pelas redes sociais. A transmissão ocorreu a partir da residência oficial da Granja do Torto, em Brasília.

Lula também destacou a presença de autoridades do governo federal na cidade, como os ministros da Integração Nacional, Waldez Góes, e da Saúde, Alexandre Padilha, além das pastas da Casa Civil, do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que vão atuar nas localidades junto com representantes do governo estadual, incluindo o governador eleito, Luciano Zucco (PL).



"Vamos, mais uma vez, fazer todo o esforço possível para que a gente recupere a normalidade na cidade de Tupanciertã", acrescentou Lula.



Voz rouca



Logo no começo da transmissão, o presidente disse que nunca havia ficado com rouquidão por tanto tempo, quadro que ele enfrenta por mais de uma semana.



"Espero que nos próximos dias eu esteja 100% curado", afirmou, ao destacar que os diversos exames não apontaram nenhuma anormalidade preocupante.



Para o presidente, os sintomas podem ser resultado do cansaço após um desgastante processo eleitoral. A rouquidão de Lula chegou a fazer com que o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, lesse seu discurso durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), na semana passada.



Sobre COP31, em Antália, no sul da Turquia, o presidente destacou o que considera a presença nesta edição a mais importante do país na história da COPs.



"Desta vez, o Brasil chegou altamente preparado com propostas. Foi o país que apresentou as melhores propostas", disse Lula. Ele enfatizou, por exemplo, a proposta do mapa do caminho para o afastamento dos combustíveis fósseis, que são os principais causadores das mudanças climáticas, e da necessidade de garantir financiamento para que os países, especialmente os mais pobres, possam fazer uma transição justa.



Eleições



Ainda sobre as eleições, em que obteve virada histórica, Lula disse que havia grande expectativa no mundo inteiro.



"Houve um medo quando eu não ganhei no primeiro turno as eleições. Houve um certo pavor no mundo inteiro. Se o Brasil perdesse, seria uma derrota simbólica do país mais importante da América Latina, que ia perder o regime democrático. Então, o mundo inteiro estava inquieto."



Lula confirmou que irá, na próxima sexta-feira (27), à Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ), para agradecer aos estudantes que realizaram a primeira mobilização de rua após o primeiro turno das eleições, o que, segundo o presidente, impulsionou grandes marchas populares no país inteiro.

Mais de 30 municípios foram afetados

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou, nesta manhã de sábado (21), que as tempestades no Estado nos últimos dias afetaram pelo menos 19.663 pessoas em 33 municípios.



A cidade mais atingida é Tupanciretã, que tem uma população de aproximadamente 20 mil habitantes e fica a 383 km de Porto Alegre. No município, o vendaval afetou mais de 15 mil pessoas, e deixou três mortos. Entre as vítimas, o ex-vereador Ronaldo Machado Salles (PSDB).



O desastre também resultou em 60 feridos e 50 desabrigados. O cenário da cidade de destruição pode ser compreendido também nos dados materiais, que incluem 7 mil casas destelhadas, 20 escolas danificadas, 5 mil postes ou trechos de fiação danificados e 30 vias locais obstruídas. A 270 quilômetros de Tupanciretã, outra cidade atingida foi São Domingos do Sul. Lá, mais de 1,4 mil pessoas foram afetadas.



Emergência



Diante do desastre na região, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, e uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres da Defesa Civil Nacional chegam, neste sábado, a Tupanciretã.



O governo informou que os técnicos vão prestar auxílio imediato e agilizar o reconhecimento federal de situação de emergência. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) orientou o município a decretar emergência para iniciar imediatamente a liberação de recursos para socorro das vítimas.



Governo Federal



Waldez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, chegou na manhã deste sábado ao Rio Grande so Sul. Ele e sua comitiva chegaram à base aérea de Santa Maria e seguiu para Tupanciretã. Góes e sua equipe farão visita técnica às áreas mais atingidas pelo temporal e também se reunirá com autoridades locais para estudar ações de resposta do Governo Federal à tragédia.



"Na sexta-feira da semana que vem, eu quero ir na Universidade [Federal] Fluminense, em Niterói, para fazer um agradecimento à coragem e à ousadia dos estudantes, que começaram a reviravolta da eleição no segundo turno."