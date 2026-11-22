Os números sorteados neste domingo (22) foram 17, 18, 27, 36, 58 e 59 - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Os números sorteados neste domingo (22) foram 17, 18, 27, 36, 58 e 59Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 22/11/2026 15:39

Nenhum apostador acertou as dezenas do concurso 3.089 da Mega-Sena , sorteadas neste domingo (22), e o prêmio acumulou.

Apesar de não haver ganhadores do prêmio principal, 26 apostas fizeram cinco acertos e receberão R$ 51.466,57 cada. Outras 2.971 apostas tiveram quatro acertos e ganharão R$ 643,42 cada.



O sorteio deste domingo ocorreu às 11h no Espaço da Sorte, na capital paulista.

De acordo com a Caixa, o próximo sorteio, o concurso 3.090, será realizado na próxima terça-feira (24), as 21h e deverá pagar R$ 65 milhões para quem acertar os 6 números.

As apostas simples podem ser registradas até as 20h do dia do sorteio, nas lotéricas e nos canais digitais da Caixa.



Como apostar

A aposta simples, com 6 números, custa R$ 6. Nos canais digitais, é necessário ter cadastro e idade mínima de 18 anos. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou Pix. Segundo a tabela de probabilidades da Caixa, a chance de acertar as 6 dezenas com uma aposta simples é de 1 em aproximadamente 50,1 milhões.

Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.



Na Mega-Sena, também é possível realizar um bolão de no mínimo dois e no máximo cem cotas, com até dez apostas por recibo. Os bolões têm um preço mínimo de R$ 15, com cada cota a partir de R$ 6.



"Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos", informa a Caixa.



Já o Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Prazo para retirar prêmios



O prazo para retirar prêmios de loteria se encerra 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Para apostas feitas pelo portal ou aplicativo oficial, a Caixa passou a permitir o recebimento de prêmios de até R$ 2.428,80 via Pix. A opção não se aplica aos jogos registrados presencialmente nas lotéricas.