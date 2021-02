O juiz William Douglas Arquivo Pessoal

Por MARCO ANTÔNIO CANOSA

Publicado 04/02/2021 20:50 | Atualizado 05/02/2021 10:17

O juiz titular da 4ª Vara Federal de Niterói, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), William Douglas Resinente dos Santos, de 53 anos, foi promovido, ontem, por aclamação, o mais novo Desembargador Federal do Rio de Janeiro. Agora a promoção segue para o Ministério da Justiça para nomeação a ser feita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

Carioca, William Douglas é o mais antigo Juiz do TRF-2. No currículo impecável, o jurista traz a autoria de mais de 50 livros de Direito, tendo vendido mais de 1,2 milhões de exemplares. Conferencista, já falou para mais de 2,5 milhões de pessoas. Um dos mais respeitados professores de Direito do Brasil, tem cerca de 800 mil seguidores nas redes sociais e mais de 10 milhões de visualização no Youtube.

Ontem, após a promoção, o agora desembargador comemorou e agradeceu nas redes sociais. "Agradeço a Deus esta honra. Também agradeço a minha família, aos desembargadores do TRF-2 e à minha equipe da já saudosa 4ªVFN". Falando o Jornal O Dia sobre o momento de sua carreira, o desembargador disse a frase que também serve de incentivo a todos os trabalhadores, não importa de que profissão, setor ou nível: "Se fizermos bem a nossa parte, um dia chega a nossa hora".

À frente da 4ª Vara Federal de Niterói, recebeu vários prêmios por excelência em gestão. A nova metodologia de Gestão Pública, criada por ele, foi premiada, objeto de estudo de tese de doutorado e integra a lista de Melhores Práticas de Gestão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Banco de Boas práticas do Prêmio Inovvare, edição 2004.

Evangélico, pastor na Igreja Batista Getsemani, William Douglas é membro da Associação Inter-religiosa de Juristas Para o Diálogo e a Paz e embaixador da Missão Vida, que recupera pessoas em situação de vulnerabilidade social. Também é membro da Educafro, Oscip católica que trabalha com Educação e inclusão social e racial, além de professor voluntário do Coletivo Justiça Negra Luiz Gama e coordenador de empreendedorismo no Projeto Cristolândia, da Junta das Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira.

A promoção de William Douglas é ingrediente a mais na corrida à vaga a ser aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) com a aposentadoria compulsória do ministro Marco Aurélio Mello este ano. O presidente Jair Bolsonaro sempre disse que quer indicar um nome "terrivelmente evangélico" para o cargo. No ano passado, com a aposentadoria do Ministro Celso de Mello, o indicado foi o desembargador Kassio Nunes Marques, de 48 anos, também evangélico.