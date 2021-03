Brasil responde por 15% dos novos casos de covid-19 no mundo AFP

Por MARTHA IMENES

Publicado 18/03/2021 08:00

O Brasil atingiu ontem mais um trágico número de mortes por covid-19, 3.148 mortes, sendo 2.648 de ontem somadas a 501 óbitos registrados no Rio Grande do Sul, segundo dados do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Ao todo o país já contabiliza 284.775 óbitos. Na contramão dos números, e parecendo ignorar o alerta da Fiocruz, de que o Brasil vive o maior colapso hospitalar e sanitário da história, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-RR), afirmou que a situação “não é crítica” e que é “até confortável” no comparativo com nações de primeiro mundo.



É importante destacar que o governo ao contar os mortos usa o número referência de 1 milhão de habitantes, o que reduz a média. Mas, para contabilizar a distribuição das vacinas, utiliza o número de habitantes divulgado pelo IBGE, o que é o correto, informou uma fonte palaciana.



Mesmo com os leitos de UTI escassos, falta de oxigênio, de insumos, de vacina e profissionais em todo Brasil, o líder do governo avalia que a Saúde vai bem. Segundo dados do Observatório Covid-19 da Fiocruz mostra que 24 estados mais o Distrito Federal estão com a taxa de ocupação de leitos de UTI para a doença iguais ou superiores a 80% e 15 superam os 90%.



“Nosso sistema de saúde responde, está melhor do que a maioria dos países de primeiro mundo que estão na nossa frente em número de vacinados. Embora tenha começado mais tarde, já são 10,3 milhões vacinados e 11,6 milhões que já pegaram covid e estão imunes. Então, nossa situação não é tão crítica, é até confortável”, afirmou Barros.



O parlamentar vai um pouco além ao avaliar que quem teve covid está imune, o que não é comprovado cientificamente. Procurado pelo jornal O DIA, Alberto Chebabo, vice-presidente na Sociedade Brasileira de Infectologia, disse que há possibilidade da pessoa que teve covid ser reinfectada. “É menos comum, mas pode acontecer sim”, contou.



Barros afirmou ainda que que o país ocupa a sexta posição na lista das nações que mais vacinaram até o momento. Mas levantamento feito pelo Our World in Data, que agrupa dados de imunização no mundo, o Brasil aparece na 11ª posição em números absolutos e a na 89ª lugar de população vacinada.