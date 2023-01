Búzios tem o menor índice de furto de veículos da Baixada Litorânea - Imagem de internet

Búzios tem o menor índice de furto de veículos da Baixada Litorânea Imagem de internet

Publicado 02/01/2023 18:23

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio aparece com o menor índice de furto de veículos da Baixada Litorânea em levantamento divulgado pela Polícia Militar.

Segundo a Polícia Militar, os casos de furto de veículos na Região dos Lagos e na Baixada Litorânea disparou e soma quase 600 registros.

Em primeiro lugar, batendo recorde de crescimento no número de furto de veículos, aparece o município de Arraial do Cabo com um aumento de 550%, seguido de Iguaba Grande com 114% de crescimento nos furtos de veículos e Rio das Ostras com 100% de aumento.

Búzios, que conta com uma central de monitoramento atuante no balneário, com centenas de câmeras espalhadas pela cidade, é o município com menor índice de furto de veículos, com apenas 5% registrados, aponta a Polícia Militar.