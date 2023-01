'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico do balneário e da Região acontecerá em outubro - Imagem de internet

Publicado 02/01/2023 18:42

Búzios - O município de Armação dos Búzios foi a cidade da Região dos Lagos do Rio que mais cresceu em número populacional segundo o IBGE.

Os dados são da estimativa de crescimento populacional brasileira dos últimos 12 anos e foi divulgada pelo IBGE no dia 29 de dezembro de 2022 e aponta que a Região dos Lagos recebeu 87.960 novos habitantes, sendo Búzios a cidade que mais ganhou moradores, registrando um aumento de 41%.

Segundo informações do instituto, até 2010, quando foi divulgado o último senso do IBGE, o município de Armação dos Búzios, tinha 27.560 habitantes e agora são 39.033, ou seja, mais 11.473 pessoas. Em relação ao PIB per capita, que é considerado um indicador do padrão de vida, a cidade apresentou queda.

Ainda dee acordo com o IBGE, entre 2010 e 2014, o valor era de R$ 130.762,36 e a cidade estava em 23º lugar dos 100 maiores municípios em relação ao Produto Interno Bruto per capita do país. Atualmente, com R$ 60.447, Búzios ocupa a 357ª posição.