Publicado 02/01/2023 18:42

Búzios - Às cinco horas e um minuto do dia 1º de janeiro de 2023 nasceu no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP) o primeiro bebê do ano em Búzios. Uma linda menina, moradora do bairro Vila Verde, pesando 3,215kg, saudável, de ‘parto normal’.

A equipe responsável pelo parto no HMRP contou com a médica obstétrica Ana Cláudia, o enfermeiro Fabius Fernandes, e as técnicas de enfermagem Rita, Antonia e Suzi.

O HMRP passa por um processo de reforma e ampliação, com suporte de um hospital de campanha montado ao lado para evitar transtornos no atendimento, e teve o centro cirúrgico ampliado no ano passado. A reforma leva em conta o aumento natural da demanda na unidade devido ao crescimento populacional no município. Em 2022 foram realizados no município 560 partos, sendo 451 cesáreas e 109 vaginais (normal).