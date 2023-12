Búzios desponta no cenário de eventos e traz Anitta e Ludmilla no mesmo dia neste fim de ano - Divulgação

Publicado 27/12/2023 17:34 | Atualizado 27/12/2023 17:37

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, um dos principais destinos turísticos do mundo e conhecido como a cidade mais badalada do Brasil, está prestes a brindar o réveillon mais grandioso de sua história.

No dia 30/12, o balneário mais charmoso do Brasil será palco para as renomadas cantoras Anitta e Ludmilla, verdadeiros destaques da música nacional e internacional em 2023, distribuindo sua magia por diferentes cantos e pontos do município. Búzios promete ser o epicentro de um espetáculo vibrante e eclético, consolidando sua reputação como a cidade mais badalada do Brasil.



Além dessas atrações estelares, a ansiedade toma conta com a chegada dos cruzeiros e uma variedade de outras atrações musicais.

'Prepare-se para uma noite memorável e celebre a virada do ano com estilo no balneário mais charmoso do Brasil! Para mais informações, confira o perfil do Instagram dos eventos, @avillareveillon e @reveillongeriba. Esteja pronto para viver uma experiência única e inesquecível em Búzios', afirmam os organizadores.