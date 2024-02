Prefeito interino de Búzios, Rafael Aguiar anuncia sua pré-candidatura a Prefeitura nas eleições suplementares - Divulgação

Prefeito interino de Búzios, Rafael Aguiar anuncia sua pré-candidatura a Prefeitura nas eleições suplementaresDivulgação

Publicado 28/02/2024 15:17

Búzios - O Prefeito interino de Búzios, Rafael Aguiar anunciou hoje nas suas redes sociais que é pré-candidato a Prefeito nas eleições suplementares.

O município vive uma nova instabilidade política com o afastamento de Alexandre Martins da Prefeitura, decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tendo Rafael Aguiar assumido como Prefeito interino recentemente.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) marcou o dia 28 de abril como a data a ser realizado as eleições suplementares em Búzios e desde então o cenário esquentou ainda mais com lançamentos de nomes postulantes ao cargo de Prefeito do balneário.

Rafael Aguiar, declara em seu vídeo, que ouviu os seus familiares, grupo político e a população buziana, e pela bagagem de ter sido o Vereador mais votado em Búzios, jovem e de coragem, além do seu dinamismo impregnado na Prefeitura interinamente, se coloca a disposição do povo nas eleições suplementares de Búzios, cidade que ele afirma amar e estar pronto para encarar esse novo desafio, como já está fazendo como chefe do executivo municipal.