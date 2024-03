Novas salas de ultrassonografia serão inauguradas nesta quarta-feira (6) - Hospital Municipal de Búzios

Novas salas de ultrassonografia serão inauguradas nesta quarta-feira (6)Hospital Municipal de Búzios

Publicado 06/03/2024 11:01

Búzios - Agora no Hospital Municipal Rodolpho Perrisé, as mulheres tem cada vez mais espaço. Além das duas salas de ultrassonografia, contamos com a Sala Lilás, um local com atendimento 24 horas, destinado a atender mulheres vítimas de violência doméstica ou discriminação de gênero com atendimento especializado e humanizado. Uma nova conquista para a saúde pública será celebrada com a inauguração das mais recentes salas de ultrassonografias, nesta quarta-feira (6). O evento está programado para ocorrer às 16h e contará com a presença do Prefeito Interino, Rafael Aguiar, demais autoridades municipais, profissionais de saúde e membros da comunidade local.

As duas novas salas de ultrassonografia estão todas equipadas, prometendo proporcionar diagnósticos mais precisos e eficientes. Isso representa um avanço significativo na capacidade diagnóstica do hospital e um importante passo para melhorar o atendimento médico oferecido à população.

Com a abertura destas duas novas salas, a gestão do Prefeito Interino Rafael Aguiar reafirma seu compromisso em proporcionar serviços de saúde de qualidade, garantindo o acesso a exames modernos e precisos que contribuirão para um melhor cuidado com a saúde de todos os cidadãos e turistas.