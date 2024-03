Sandra Sá é a atração principal da programação pelo Dia Internacional da Mulher - Prefeitura de Búzios

Publicado 06/03/2024 11:01

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, tem o prazer de anunciar o aguardado show de Sandra Sá como parte das celebrações pelo Dia Internacional da Mulher. A programação, que também contará com apresentações de artistas locais, acontecerá na Praça Dona Uia, no bairro Rasa.

As comemorações terão início no dia 7 de março, a partir das 18h, com apresentações de talentosos artistas locais, como Jackson Guedes e Leny Moraes. No dia 8 de março, a partir das 18h, JV Delírio e o grupo de pagode Lance Maneiro subirão ao palco, preparando o terreno para a grande atração da noite.

O show de Sandra Sá, marcado para acontecer às 20h do dia 8 de março, promete encantar o público com o talento singular da cantora. A Praça Dona Uia, cujo nome homenageia Carivaldina Oliveira da Costa, carinhosamente conhecida como Dona Uia, será o cenário perfeito para celebrar não apenas o Dia Internacional da Mulher, mas também a cultura e a resistência que essa mulher líder quilombola representa para a comunidade do bairro Rasa e para o país.

Prepare-se para uma noite inesquecível de música e celebração, unindo a diversidade artística local com o talento renomado de Sandra Sá, em um evento que destaca a importância das mulheres e suas histórias inspiradoras.