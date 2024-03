Prefeitura de Búzios realiza ação de ordenamento no Píer do Centro - Prefeitura de Búzios

Publicado 06/03/2024 11:01

Búzios - A Prefeitura de Búzios, em ação conjunta da Secretaria Municipal de Turismo, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Pesca, Agricultura e Esportes Naúticos, realizou ações voltadas ao ordenamento no Píer do Centro, com auxílio da Policia Civil e cães farejadores. A medida visa a proteção da entrada da cidade, proporcionando um ambiente seguro a todos.

O objetivo primordial dessas medidas é assegurar o bem-estar e trazer mais segurança aos visitantes e operadores de turismo que utilizam esse importante equipamento turístico. O píer do Centro é o mais importante da cidade, atracando nele escunas, lanchas, traineiras e também o tender dos navios que trazem turistas.

“Estamos comprometidos em criar um ambiente acolhedor e organizado, proporcionando uma experiência positiva a todos que escolhem Búzios como destino. Agradecemos a colaboração de todos os envolvidos e reiteramos nosso compromisso em continuar implementando iniciativas que promovam a excelência no turismo e a qualidade de vida em nossa cidade.”, afirma o Prefeito Interino Rafael Aguiar.