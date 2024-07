ExpoRio Turismo: Secretaria de Turismo presente na terceira edição do maior evento do setor no Estado - Prefeitura de Búzios

ExpoRio Turismo: Secretaria de Turismo presente na terceira edição do maior evento do setor no EstadoPrefeitura de Búzios

Publicado 02/07/2024 13:33

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo está participando da terceira edição da ExpoRio Turismo, maior evento do setor realizado no Estado, que ocorre de 27 a 30 de julho no Complexo do Lagoon, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A ExpoRio Turismo é um evento de destaque no cenário turístico do Rio de Janeiro. Reúne várias regiões do estado, profissionais, empresas e entidades ligadas ao setor. Este encontro anual é uma plataforma essencial para discutir tendências, inovações e oportunidades, além de promover networking entre os participantes. O evento apresenta novos produtos e serviços turísticos, enquanto suas palestras oferecem conteúdo enriquecedor e relevante para os profissionais do ramo.

Búzios se destacou no estande da região Costa do Sol, promovendo as belezas naturais e as diversas atrações da cidade. A cidade também exibiu a rica cultura local no espaço de artesanato, com peças únicas e autênticas.

A presença do stand da Secretaria de Turismo de Búzios na ExpoRio reforça o compromisso da cidade em mostrar todo o seu potencial turístico e cultural. Com um programa robusto e diversificado, o evento é uma excelente oportunidade para atualização e aprendizado no dinâmico mercado do turismo do estado do Rio de Janeiro.

Representantes das secretarias de Cultura e Patrimônio Histórico e de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda também estiveram presentes, reforçando a integração entre diferentes áreas do governo municipal. Durante o primeiro dia, palestras abordaram temas cruciais para o crescimento do turismo, como afroturismo, turismo de luxo e turismo LGBT, proporcionando um espaço de aprendizado e troca de experiências.

Búzios está presente e forte, mostrando ao mundo suas riquezas naturais, culturais e seu potencial como destino turístico de excelência.