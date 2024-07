Jornal argentino lista Búzios como uma das praias mais paradisíacas do Brasil - Internet

Jornal argentino lista Búzios como uma das praias mais paradisíacas do Brasil Internet

Publicado 09/07/2024 12:58

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos, um dos destinos turísticos mais visitados do país, foi listado pelo jornal argentino 'La Nación' como umas das quatro praias paradisíacas do Brasil.

'Se não fossem os paparazzi, Armação dos Búzios certamente teria sido uma vila de pescadores por muitos mais anos. Em 1964, Brigitte Bardot estava no Rio de Janeiro visitando o namorado. Assediado por fotógrafos, o casal fugiu para uma praia deserta, 180 quilômetros a leste, mas a imprensa os seguiu e, assim, colocou Búzios no mapa. Hoje, a diva francesa está imortalizada em uma estátua de bronze na Orla Bardot, calçadão costeiro próximo à Praia do Canto e à Rua das Pedras, principal rua de paralelepípedos. Em apenas quatro quadras, concentram-se restaurantes, bares, sorveterias e comércios. Nas noites de verão, às vezes não dá para andar por causa da quantidade de gente.



Búzios é uma península de oito quilômetros de terreno irregular, com morros, e vinte e três praias para todos os gostos. As voltadas para o norte possuem águas mais calmas e quentes como a Azeda e a movimentada João Fernandes, que são baías fechadas. Na ponta, a praia Brava é mais aberta e surpreende pela areia rosada. Das voltadas para o sul, Geribá é a mais larga, com ondas perfeitas para o surf, enquanto Ferradura tem águas calmas.



Com uma população estável de 30 mil habitantes, Búzios preserva o estilo de uma vila de pescadores, por isso não existem hotéis e sim pousadas, algumas com vistas espetaculares para curtir o melhor pôr do sol de Búzios com uma caipirinha na mão', afirma a publicação que elencou as quatro praias paradisíacas do Brasil, dentre elas o balneário mais charmoso do país, Búzios.