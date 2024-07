Alexandre Martins anuncia apoio do Solidariedade à sua reeleição em Búzios - Divulgação

Publicado 30/07/2024 15:06

Búzios - Nesta segunda-feira (29), o prefeito de Búzios, Alexandre Martins, anunciou o apoio do partido Solidariedade à sua candidatura à reeleição pelo Republicanos.

Alexandre revelou que a convenção para formalizar a coligação ocorrerá no dia 05 de agosto, às 18h, no Geribá Tennis Park.

“Esta parceria com o Solidariedade e com o Deputado Federal Áureo Ribeiro é um passo importante para fortalecer nossa campanha e garantir a continuidade dos projetos que têm beneficiado nossa cidade. Vamos continuar mostrando a força do nosso trabalho.”, declarou o prefeito.