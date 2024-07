Rafael Aguiar e Leandro de Búzios se unem para as Eleições Municipais de Armação dos Búzios - Divulgação

Rafael Aguiar e Leandro de Búzios se unem para as Eleições Municipais de Armação dos BúziosDivulgação

Publicado 30/07/2024 15:07

Búzios - Em um movimento estratégico que promete impactar as eleições municipais de 2024, Rafael Aguiar, atual presidente da Câmara Municipal de Búzios e ex-prefeito interino, uniu forças com Leandro, que também se candidatava ao cargo, ficando agora Rafael como pré – candidato a prefeito e Leandro como pré-candidato a vice-prefeito.

Essa união entre Rafael Aguiar (PL), e Leandro de Búzios (MDB), fortalece significativamente um caminho de vitória no pleito que se aproxima. A chapa, que já nasce com grande apoio popular, representa uma aliança importante que busca trazer estabilidade, desenvolvimento e inovação para Búzios.

Rafael Aguiar é conhecido por sua atuação firme e comprometida na Câmara Municipal, onde desempenhou um papel crucial na condução de importantes projetos para a cidade. Leandro, por sua vez, trouxe propostas para a segurança pública e uma visão moderna durante sua pré-candidatura, conquistando a confiança de muitos eleitores.

Lado a lado, sem nenhuma vaidade, eles se juntam e propõem um governo voltado para a valorização do cidadão, fortalecimento do turismo, promoção da sustentabilidade ambiental e fomento da economia local. A união dos dois políticos é vista como uma oportunidade de consolidar um projeto de governo sólido, focado no bem-estar dos cidadãos buzianos.

“Acreditamos que nossa união representa a melhor escolha para Búzios. Queremos cuidar de Búzios, trabalhar juntos para construir uma cidade mais próspera e justa, onde todos tenham voz e vez, assim, tenho certeza que a vida de cada buziano irá melhorar!”, declarou Rafael Aguiar. Leandro acrescentou: “Estamos juntos, lada a lado, sem vaidade, prontos para enfrentar os desafios e oferecer soluções reais para as necessidades da nossa população.”

Com essa aliança, Rafael Aguiar e Leandro prometem uma campanha transparente, propositiva e focada em resultados. A coligação já está mobilizando sua base de apoio e conta com a participação ativa de diversos nomes importantes como Dr. Serginho, Washington Reis, Marcelo Magno e João Carrilho, que veem nesta parceria uma chance única de transformar Armação dos Búzios em uma referência de boa gestão pública.