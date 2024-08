Prefeito de Búzios Alexandre Martins fará sua convenção nesta segunda-feira - Divulgação

Prefeito de Búzios Alexandre Martins fará sua convenção nesta segunda-feiraDivulgação

Publicado 04/08/2024 11:44

Búzios - O Prefeito de Búzios Alexandre Martins do Republicanos e pré-candidato a reeleição fará a sua convenção partidária nesta segunda-feira, dia 5 de agosto, no Geribá Tennis Park.

A expectativa do grupo político de Alexandre Martins é de casa cheia e surpreender com a estrutura e a quantidade de pessoas e apoiadores do nome do chefe do executivo buziano.

Outra expectativa tem sido acerca da escolha do nome do Vice ou da Vice de Alexandre Martins que deverá ser anunciado oficialmente na convenção partidária.