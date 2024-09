Banda de Reggae Maneva é atração principal da 8ª edição do Festival da Sardinha e Frutos do Mar em Búzios - Prefeitura de Búzios

Banda de Reggae Maneva é atração principal da 8ª edição do Festival da Sardinha e Frutos do Mar em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 04/09/2024 14:11

Búzios - Búzios se prepara para a 8ª edição do Festival da Sardinha e Frutos do Mar, que ocorrerá nos dias 13, 14 e 15 de setembro. Este ano, o evento destaca a banda de reggae Maneva como a atração principal, prometendo uma performance memorável no sábado, 14 de setembro.

Durante os três dias, o festival contará com 30 barracas de comida, sendo 27 dedicadas a pratos à base de sardinha e frutos do mar, e 3 barracas com sobremesas variadas. Cada barraca oferecerá opções distintas, com preços fixos de R$29 para os pratos salgados e R$25 para as sobremesas. As bebidas serão vendidas no local, e haverá segurança para assegurar que bebidas de fora não sejam trazidas para o evento.

Além das opções gastronômicas, a programação musical incluirá apresentações de bandas locais na sexta-feira e no domingo, enquanto o sábado será reservado para o show da banda Maneva. Conhecida por sua mistura única de reggae com pop e rock, a banda, formada em 2005, é famosa por hits como “O Sol” e “Dizer Que Não”, e promete agitar o festival com uma performance cheia de energia.

O festival também contará com 13 barracas de artesãos locais e um espaço dedicado às crianças, oferecendo uma variedade de atividades para toda a família.

Esta é uma excelente oportunidade para os visitantes conhecerem as tradições e sabores da região de Búzios, enquanto aproveitam música, artesanato e entretenimento familiar. O Festival da Sardinha e Frutos do Mar conta com o apoio da Prefeitura de Búzios.