Policlínica da Rasa em Búzios amplia horário de atendimento - Prefeitura de Búzios

Policlínica da Rasa em Búzios amplia horário de atendimentoPrefeitura de Búzios

Publicado 04/09/2024 14:11

Búzios - A Policlínica da Rasa Almerinda da Conceição, localizada na Estrada Bento Ribeiro Dantas, número 1047, agora oferecerá atendimento das 7h às 19h. A ampliação do horário, que entra em vigor imediatamente, visa atender à alta demanda e melhorar o acesso dos pacientes aos serviços de saúde.

Recentemente, a unidade enfrentou um movimento fora do comum na marcação de consultas, o que gerou preocupações entre os moradores. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que a marcação de consultas pode ser realizada ao longo de todo o mês. Além disso, há agenda aberta para novos agendamentos, e as especialidades podem ser marcadas diretamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos respectivos bairros dos pacientes.

“Com essa ampliação, reforçamos nosso compromisso de garantir um atendimento mais acessível e eficiente para todos os moradores de Búzios,” destacou o secretário de Saúde, Leônidas Heringer. “Nosso objetivo é reduzir filas e oferecer um serviço de qualidade, assegurando que todos tenham a atenção que merecem.”

A diretora da Policlínica, Priscila Gaspareto, complementou: “Essa mudança é uma resposta direta às necessidades da comunidade. Estamos sempre atentos às demandas dos nossos pacientes e trabalhando para oferecer um serviço cada vez melhor.”

A medida tem como objetivo proporcionar mais flexibilidade e acessibilidade ao atendimento, reforçando o compromisso da Policlínica da Rasa com a saúde e o bem-estar da população local.