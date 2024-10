Búzios desponta com o turismo de eventos na Região dos Lagos aquecendo a economia o ano inteiro - Divulgação

Publicado 01/10/2024 19:08

Búzios - O município de Armação dos Búzios vem se consolidando como um dos principais destinos de turismo de eventos na Região dos Lagos e do Estado do Rio de Janeiro impulsionando a economia local de forma contínua, o ano inteiro, sem parar.

Com a realização de festivais como o 'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico da Região dos Lagos e um dos maiores do Estado do Rio de Janeiro e o já tradicional 'MPBúzios', que inclusive devido ao sucesso das edições anteriores e atendendo a pedidos aumentou a quantidade de dias da programação para este ano, Búzios atrai milhares de visitantes anualmente, movimentando setores como hotelaria, gastronomia e comércio.

Segundo informações, em 2023, mais de 20 eventos de grande porte foram realizados, gerando um aumento de 15% na ocupação hoteleira e injetando cerca de R$ 50 milhões na economia local, fomentando e aquecendo a economia do balneário.

Outros números que chamam a atenção para Búzios e os seus diversos eventos de qualidade é a geração de 6 mil empregos e uma média de 5 mil pessoas por dia passeando, consumindo e curtindo a península mais charmosa do Brasil.

'A nossa decisão de implantar o calendário oficial de eventos desde o início de nosso governo se mostrou acertada e um sucesso da nossa administração, gerando empregos, renda, atraindo turistas e visitantes e transformando a realidade turística de Búzios que hoje não sofre mais com aquela sazonalidade, já que temos eventos e gente o ano inteiro', afirmou Alexandre Martins, Prefeito de Búzios e candidato à reeleição.

A aposta em eventos diversificados tem sido uma estratégia eficaz para manter o fluxo turístico ativo durante todo o ano, fortalecendo a economia regional.