Alexandre Martins, Prefeito de Búzios tem Contas aprovadas por unanimidade na Câmara de Búzios com Parecer Favorável do TCE-RJ - Divulgação

Publicado 06/10/2024 21:28

Búzios - O Prefeito de Búzios Alexandre Martins do Republicanos foi reeleito neste domingo com quase 70% dos votos válidos.

Alexandre teve 67,77% e recebeu 17.517 votos, seguido por Rafael Aguiar do PL que ficou com 28,88%, somando 7.465 votos. Gladys Nunes recebeu 864 votos e ficou com 3,34%.

O resultado das eleições em Búzios confirma o favoritismo do Prefeito Alexandre Martins e sua liderança em todas as pesquisas de intenção de votos batendo sempre na casa dos quase 70% de votos válidos.