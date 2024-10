Confira a nova formação da Câmara dos Vereadores de Búzios: - Imagem de internet

Publicado 06/10/2024 21:31

Búzios - Definida a eleição deste domingo, segue a nova formação da Câmara dos Vereadores de Búzios.

Raphael Braga com 1401 votos, Josué com 1226 votos, Toni Russo com 1206 votos, José de DJ com 1199 votos, Aurélio Barros com 1188 votos, Victor Santos com 1078 votos, Anderson Chaves com 820 votos, Jô da Saúde com 720 votos e Felipe Lopes com 493 votos.