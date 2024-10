Cras de José Gonçalves festeja Dia das Crianças com brincadeiras à moda antiga - Prefeitura de Búzios

Publicado 19/10/2024 09:35

Búzios - A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda preparou um dia diferente para comemorar o Dia das Crianças, no CRAS de José Gonçalves. Durante o dia foi realizada várias brincadeiras à moda antiga para as crianças do bairro.

O Cras é um espaço de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com as famílias do bairro. No local, foi realizado várias brincadeiras para interação e convívio das crianças em grupo, entre elas: dança das cadeiras, jogos interativos, pula corta, queimado, entre outros.

Foi um dia repleto de sorrisos e momentos inesquecíveis, para a criançada, além do delicioso lanche, preparado com todo carinho pela equipe do Cras.