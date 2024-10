Búzios se prepara para receber atletas na XC Run 2024 - Prefeitura de Búzios

Publicado 19/10/2024 09:35

Búzios - Neste sábado (19), Búzios será palco de um dos eventos esportivos mais aguardados da cidade. A XC Run 2024, que promete movimentar o município e atrair atletas de diversas partes do país. Com um percurso de 42 km que combina trilhas, praias e estradas de terra, a competição é conhecida por proporcionar um cenário deslumbrante em meio à natureza, desafiando tanto competidores solo quanto equipes em revezamento.

A largada acontecerá às 6h, na Rua das Pedras, e a prova oferece três modalidades de participação: solo (42 km), duplas (21 km cada) ou quartetos (10 km cada), permitindo que corredores de diferentes níveis de preparo possam participar e superar seus limites. Além da prova principal, haverá uma programação especial para as crianças, garantindo que o evento envolva toda a família em um dia de muita atividade física e lazer.

O Secretário de Esporte e Lazer destacou a importância do evento para o turismo e o esporte na cidade: “A XC Run não é apenas uma competição, mas uma celebração do espírito esportivo e da nossa incrível paisagem natural. É uma oportunidade de mostrar Búzios para o Brasil e de integrar nossa comunidade local em torno da prática esportiva. Temos um compromisso com o incentivo ao esporte e ao bem-estar, e estamos orgulhosos de sediar um evento dessa magnitude.”

A XC Run Búzios 2024 reforça o papel da cidade como um destino ideal para eventos esportivos de grande porte, valorizando a conexão entre homem e natureza. Além de promover a prática de atividades físicas, a prova fortalece o turismo e movimenta a economia local, destacando a gestão municipal como incentivadora do desenvolvimento sustentável e da saúde dos moradores.

Os participantes terão até 8 horas para completar o percurso, com premiações para os primeiros colocados nas categorias solo, duplas e quartetos, além de medalhas para todos que cruzarem a linha de chegada dentro do tempo estipulado.