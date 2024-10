Secretaria do Idoso participa de Seminário no Rio de Janeiro em alusão ao Dia Internacional e Nacional da Pessoa Idosa - Prefeitura de Búzios

Publicado 19/10/2024 09:35

Búzios - Na última quinta-feira (17), a secretária do Idoso de Búzios, Patrícia Vital, participou de um seminário no Rio de Janeiro em alusão ao Dia Internacional das Pessoas Idosas e ao Dia Nacional do Idoso. O evento teve como objetivo central chamar a atenção para os desafios e estereótipos negativos enfrentados pela população idosa, promovendo a conscientização e a valorização do envelhecimento saudável e ativo.

O seminário destacou a importância de quebrar paradigmas e promover uma sociedade inclusiva que reconheça o potencial das pessoas idosas. Foram debatidas políticas públicas e iniciativas que permitem que os idosos tenham qualidade de vida, autonomia e participação ativa na sociedade. A presença de autoridades e especialistas no evento reforçou o compromisso com essa pauta, abordando o papel fundamental dos idosos no desenvolvimento social.

Patrícia Vital ressaltou o papel transformador das ações realizadas pela Secretaria do Idoso em Búzios. "Estamos aqui para reafirmar que o envelhecimento deve ser encarado com respeito e dignidade. Nosso trabalho é garantir que os idosos de Búzios não apenas tenham acesso a serviços essenciais, mas que também se sintam valorizados e participem ativamente da vida comunitária. O preconceito e os estereótipos não podem ter espaço em uma sociedade que se compromete com o bem-estar de todos."

O evento foi uma oportunidade para refletir sobre o impacto das políticas públicas voltadas para a terceira idade e sobre como a sociedade pode contribuir para que os idosos realizem todo o seu potencial, livres de preconceitos e limitações.