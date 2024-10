Búzios ganha premiação do "Krooze Awards 2024" na categoria Melhores Escalas da Temporada Brasileira de Transatlântico 23/24 - Prefeitura de Búzios

Publicado 19/10/2024 09:36

Búzios - Foi com enorme surpresa que a secretária de Turismo de Búzios, Patrícia Burlamaqui, recebeu a notícia da premiação do “Krooze Awards 2024”. A plataforma de cruzeiros Krooze aproveitou a Abav Expo 2024 para premiar alguns vencedores do Krooze Awards 2024. Eleitos na categoria Melhores Escalas da Temporada Brasileira, os terminais de Búzios, Balneário Camboriú (SC) e Rio de Janeiro levantaram troféus e certificados em cerimônia realizada no Estande PANROTAS.

A votação, que envolveu mais de 50 pessoas, aconteceu nos meses de agosto e setembro, em sessões online. A categoria Melhores Portos de Escala da Temporada Brasileira evidencia os atrativos dos treze destinos nacionais que tiveram paradas regulares na última temporada. Búzios disputou com 14 cidades brasileiras. As três cidades premiadas foram: Balneário Camboriú, Búzios e Rio de Janeiro.

De acordo com a Secretária da Pasta, os investimentos realizados na infraestrutura da cidade e principalmente na reforma e manutenção dos píeres pela Gestão do prefeito Alexandre Martins, reflete diretamente no setor turístico: ‘Na verdade isso é melhoria da infraestrutura, melhoraria no receptivo do setor de cruzeiros marítimos e mostra a importância desse setor para o comércio e para o desenvolvimento econômico da cidade. Através da reforma dos demais píeres poderemos implementar e captar cada vez mais escalas, pois é um mercado em grande ascensão’.

A Krooze, é a maior plataforma brasileira de vendas de cruzeiros, e pela primeira vez premia os principais destaques do mundo dos cruzeiros, com o Krooze Awards 2024. De forma inédita, especialistas se reuniram para avaliar e escolher as companhias, destinos e experiências mais relevantes para os cruzeiristas nos últimos doze meses.



Em sua primeira edição, o Krooze Awards 2024 destaca dez categorias de premiação. Assim, bancas formadas por profissionais do trade de turismo, viajantes, influenciadores e jornalistas selecionaram as companhias e experiências que foram destaque em cada categoria na temporada 2023/2024, no Brasil e no mundo.



Para tanto, um júri técnico se reuniu no dia 12 de agosto e analisou as experiências à disposição dos cruzeiristas, seja pela cultura local, natureza exuberante, atrações turísticas, segurança e logística. Em um país repleto de diversidade, os detalhes fizeram a diferença para levar os três melhores destinos ao topo da premiação.