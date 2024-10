Prefeitura de Búzios avança na modernização do sistema de fiação em área turística - Prefeitura de Búzios

Publicado 19/10/2024 09:36

Búzios - Em uma iniciativa para modernizar a infraestrutura de Búzios e reduzir a poluição visual em áreas turísticas, a Prefeitura está avançando com o projeto de aterramento das redes de distribuição elétrica e de telecomunicações. O Secretário de Obras e Projetos, Lucas Lima, esteve no Rio de Janeiro na última quinta-feira (17), onde se reuniu com o Deputado Federal Júlio Lopes para discutir o suporte técnico e a viabilidade de recursos para a execução do projeto.

A proposta envolve o trecho que vai da Rua das Pedras até a Praça dos Ossos, passando pela Orla Bardot, um dos principais cartões-postais da cidade. “Nosso objetivo é substituir a fiação aérea por uma rede totalmente subterrânea, eliminando os fios pendurados que comprometem a estética do local”, explicou Lucas Lima. Ele destacou que o deputado Júlio Lopes se mostrou entusiasmado com a ideia e está disposto a intermediar as negociações com as concessionárias envolvidas.

Lucas Lima também comentou sobre os benefícios do projeto: “Nosso objetivo é substituir a fiação aérea por uma rede de distribuição totalmente subterrânea. A proposta visa desobstruir o passeio público, com a remoção dos postes, proporcionando melhores condições de tráfego, o que assegura acessibilidade ao trecho de intervenção do projeto. O benefício também será observado pela concessionária, uma vez que a rede subterrânea estará protegida contra intempéries naturais, entre outros.”

Para o prefeito Alexandre Martins, o projeto representa uma conquista importante em sua gestão. “Desde o início do mandato, estamos lutando para acabar com a poluição visual, que prejudica não só o turismo, mas a qualidade de vida da nossa população. Esse projeto é um grande passo para uma cidade mais limpa e moderna. Estamos empenhados em garantir que Búzios continue evoluindo sem perder sua beleza natural”, afirmou o prefeito.

A medida, além de melhorar a estética urbana, traz benefícios de segurança e eficiência, já que a fiação subterrânea é menos suscetível a danos climáticos e acidentes. O recente caso de desabamento de fiação em São Paulo foi citado na reunião como um exemplo da urgência de ações preventivas.

O próximo passo é concluir o alinhamento técnico com as concessionárias e garantir os recursos necessários para o início das obras. O projeto promete ser um legado importante para a cidade, modernizando um dos locais mais visitados e preservando a beleza que atrai turistas de todo o mundo.