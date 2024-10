Secretário de Saúde de Búzios participa de reunião do COSEMS-RJ para discutir ampliação de leitos no Hospital Federal de Bom Sucesso - Prefeitura de Búzios

Publicado 19/10/2024 09:36

Búzios - Nesta quinta-feira, 17 de outubro, o secretário de Saúde de Búzios, Leônidas Heringer, participou da reunião do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (COSEMS-RJ), onde atua como vice-presidente. O encontro teve como principal pauta a ampliação dos leitos do Hospital Federal de Bom Sucesso, uma medida essencial para aumentar a capacidade de atendimento hospitalar no estado.

Atualmente, o Hospital de Bom Sucesso conta com mais de 400 leitos, dos quais mais de 200 estão fechados. Com a gestão assumida pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC), uma empresa pública vinculada ao Governo Federal, será possível reabrir esses 200 leitos, além de mais 25 leitos de terapia intensiva, sendo 5 pediátricos e 20 destinados a UTI adulto. A prioridade da nova gestão é, além da reabertura dos leitos, a ativação de salas cirúrgicas e de emergência.

Durante a reunião, o secretário Leônidas Heringer reforçou a importância dessa ampliação para o atendimento da população: “A reabertura desses leitos é fundamental para melhorar a capacidade de atendimento e oferecer serviços de saúde de qualidade para a nossa população, especialmente em momentos de alta demanda.”

A Secretaria de Saúde de Búzios segue acompanhando de perto o processo, com o objetivo de garantir que a ampliação traga impactos positivos para toda a rede de saúde do estado do Rio de Janeiro.