Secretaria de Educação de Búzios e Fiocruz firmam parceria para o controle de enteroparasitoses nas creches municipais - Prefeitura de Búzios

Secretaria de Educação de Búzios e Fiocruz firmam parceria para o controle de enteroparasitoses nas creches municipaisPrefeitura de Búzios

Publicado 22/10/2024 18:56

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), iniciou um importante projeto de controle de enteroparasitoses em todas as creches municipais. A iniciativa, liderada pela pesquisadora e doutora em ciência Maria Fantinatti Fernandes da Silva, tem como objetivo reduzir a incidência de parasitoses intestinais, promovendo melhorias significativas na saúde das crianças e da comunidade.

A pesquisa busca expandir o diagnóstico ambiental nas creches, identificando rotas de transmissão e implementando estratégias de controle mais eficazes e racionais. Com uma abordagem integrada, o projeto irá atuar diretamente no combate às enteroparasitoses, utilizando práticas educativas direcionadas tanto para as crianças quanto para os adultos, com foco no esclarecimento sobre os aspectos biológicos dessas infecções e suas vias de transmissão.

Segundo o Secretário de Educação, Rodrigo Ramalho, essa parceria é um marco para a saúde pública de Búzios. "Garantir um ambiente saudável para nossas crianças é uma prioridade. Este projeto, além de ser inovador, reforça nosso compromisso em proporcionar um futuro melhor, livre de doenças evitáveis, com mais qualidade de vida para todos."

O projeto também visa a redução gradual da prevalência de parasitoses intestinais por meio de ações contínuas nas creches, como a realização de atividades pedagógicas focadas na prevenção. A proposta engloba o diagnóstico precoce e a conscientização sobre a importância da higiene e do saneamento básico.