Campanha de Vacinação Antirrábica em Búzios imuniza mais de 4.600 animaisPrefeitura de Búzios

Publicado 22/10/2024 18:55

Búzios - A Secretaria Municipal de Saúde concluiu com sucesso a campanha de vacinação antirrábica realizada no último sábado. No total, 4.695 animais foram imunizados, sendo 3.739 cães e 956 gatos, atendendo a diversos bairros do município.

A ação foi realizada em 11 postos de vacinação espalhados por Búzios, com o objetivo de garantir a proteção dos animais e da população contra a raiva. A Clínica da Família Olavo da Costa foi a unidade com o maior número de animais vacinados, contabilizando 652 no total.

O secretário de Saúde de Búzios, Leônidas Heringer, ressaltou a importância da campanha para a saúde pública: “A vacinação antirrábica é fundamental para mantermos o controle da raiva no município e garantirmos a segurança de todos. O resultado da campanha mostra o comprometimento da nossa equipe e da população em manter seus animais protegidos.”

Valéria Céliz, gerente de zoonoses, também comemorou o resultado da campanha: “Conseguimos atingir um número expressivo de animais vacinados, o que fortalece o trabalho contínuo de prevenção à raiva em Búzios. Agradecemos a todos os envolvidos e à população que compareceu.”

A vacinação é a principal forma de prevenção contra a raiva, uma doença fatal tanto para animais quanto para humanos, e a Secretaria de Saúde segue atenta a garantir que ações de prevenção continuem em todas as áreas do município.