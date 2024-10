Projeto Limpa Rios chega a Búzios e abrange os bairros de José Gonçalves, Cem Braças, Fazendinha e Rasa - Prefeitura de Búzios

Projeto Limpa Rios chega a Búzios e abrange os bairros de José Gonçalves, Cem Braças, Fazendinha e RasaPrefeitura de Búzios

Publicado 19/10/2024 09:36

Búzios - Búzios foi contemplada com o Projeto Limpa Rio, capitaneado pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), ligado à Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), em parceria com a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saneamento e Drenagem. O projeto promove a limpeza de valas, córregos e dos afluentes, com intuito de evitar os alagamentos em casos de chuvas.



Em Búzios, o projeto já drenou e abriu várias valas e lagoas em José Gonçalves, Cem Braças, Fazendinha e Rasa. O Rio Una, único afluente do município que desagua na praia da Rasa, está completamente limpo. O objetivo é realizar manutenções, limpezas e drenagens, trabalhando na retirada de sedimentos e poluentes, a fim de descartá-los em seu local correto de destino.



Em junho, o secretário de Saneamento e Drenagem, Aziel Vieira, acompanhou uma equipe do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inea), nas localidades de José Gonçalves, Cem Braças, Fazendinha e Rasa para estudos técnicos e logísticas dos equipamentos. Após esses estudos foi possível inserir a cidade nesse projeto do Estado.

De acordo com o secretário da Pasta, essa iniciativa vai mitigar as inundações decorrentes do transbordamento de corpos hídricos, o que acontece principalmente no período chuvoso, proporcionando melhoria da qualidade de vida para a população desses bairros. “O verão está chegando, temos que nos antecipar na limpeza e manutenção dos corpos hídricos do município”.

Lançado em 2020, o Limpa Rio é voltado para a limpeza e desassoreamento de rios, córregos e lagos. A retirada do lixo e dos detritos desses corpos hídricos melhora as condições balneabilidade e reduz os alagamentos durante os temporais de verão.