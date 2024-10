Búzios sedia Copa Rio Beach Sprit neste fim de semana - Prefeitura de Búzios

Publicado 22/10/2024 18:55

Búzios - A edição Búzios da Copa Rio Beach Sprit, será realizada na Praia do Canto, neste fim de semana. Na sexta-feira (25), as competições começam às 8h e terminam às 17h. No sábado (26), das 8h às 13h, serão realizadas as quartas de final e semifinal. No domingo (27), das 8h às 13h, será realizada a final de todas as provas.

O evento reúne remadores de todo o Brasil para competições de pura adrenalina.

A Copa Rio Beach Sprit é uma realização da Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Prefeitura de Búzios.