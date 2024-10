Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social de Búzios participam de capacitação em Casimiro de Abreu - Prefeitura de Búzios

Publicado 22/10/2024 18:56

Búzios - A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda está participando nesta terça, quarta e quinta-feira (22, 23 e 24) da Capacitação Regionalizada de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), realizada na cidade de Casimiro de Abreu. O evento, com duração de três (03) dias, visa aprimorar a atuação dos profissionais da assistência social na região, com foco na integração de serviços e no fortalecimento da rede de proteção social.



A programação da capacitação está dividida em três encontros, com os seguintes temas:



- Oficina Integrada: Articulação entre PAIF e PAEFI – discutindo a integração dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).



- Proteção Social Básica e Especial:



PSB: Serviços, programas, projetos e benefícios.



PSE: Serviços de alta complexidade, visando o atendimento das demandas mais sensíveis da população.



- Proteção Social em Diversos Contextos:



PSB: Interface entre a PSB e o Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.



PSE: Serviços de proteção social em situações de calamidade pública e emergências.



A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda está sendo representada pelos seguintes profissionais: coordenadora do CRAS de José Gonçalves, Gislane de Souza, coordenadora do CRAS de Cem Braças, Cristiane Rayder e da representante do Programa Criança Feliz, Eduarda Machado.



Este evento fortalece a capacitação técnica dos profissionais, assegurando a melhoria contínua dos serviços prestados à população em situação de vulnerabilidade.