Búzios entrega uniformes para Escolinhas de Futebol e reforça apoio ao esporte de basePrefeitura de Búzios

Publicado 22/10/2024 18:56

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Esportes, realizou na última semana a entrega de uniformes para as escolinhas de futebol do município. A ação beneficiou centenas de crianças e adolescentes que participam dos projetos esportivos da cidade, proporcionando mais conforto e identidade aos jovens atletas.

Durante a entrega, o secretário de esportes, Gugu Braga, destacou a importância do incentivo ao esporte como ferramenta de transformação social. "Investir no esporte é investir no futuro de nossas crianças e jovens. A prática esportiva vai além da saúde física, ela fortalece valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe, fundamentais para a formação de cidadãos comprometidos com a comunidade", afirmou.

Os novos uniformes foram entregues aos alunos das categorias de base, que incluem crianças a partir dos 7 anos até adolescentes de 17 anos. Além de promover o esporte, a iniciativa também reforça o compromisso da gestão municipal em valorizar o esporte amador e garantir melhores condições para o desenvolvimento das atividades.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações da Prefeitura de Búzios para fortalecer o esporte de base e fomentar a inclusão social por meio de atividades esportivas. O projeto das escolinhas de futebol já tem alcançado resultados positivos, com muitos jovens se destacando em competições regionais, levando o nome de Búzios com orgulho.