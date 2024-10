Idosos do Centro de Convivência de Búzios visitam o Horto do Aretê com atividades de Yoga e Alongamento - Prefeitura de Búzios

Idosos do Centro de Convivência de Búzios visitam o Horto do Aretê com atividades de Yoga e AlongamentoPrefeitura de Búzios

Publicado 22/10/2024 18:56

Búzios - Em mais uma ação voltada à promoção da saúde e bem-estar da terceira idade, a Secretaria Municipal do Idoso de Armação dos Búzios promoveu, nesta terça-feira (22), uma visita especial ao Horto do Aretê. Os idosos do Centro de Convivência do Idoso (CCI) participaram de um aulão de alongamento e yoga, reforçando a importância de manter um estilo de vida ativo e saudável, independentemente da idade.

A atividade, que uniu conexão com a natureza e práticas de cuidado com o corpo e a mente, proporcionou aos participantes um momento de relaxamento e integração. A manhã começou com um leve aquecimento, seguido de uma sessão de yoga orientada por profissionais especializados. Além dos benefícios físicos, como a melhora na flexibilidade e na respiração, a prática também foi uma oportunidade para os idosos fortalecerem o equilíbrio emocional e social.

De acordo com a Secretária Municipal do Idoso, Patricia Vital, essas ações visam promover não apenas a saúde física dos idosos, mas também fortalecer a qualidade de vida e o convívio social. "Esses encontros são momentos preciosos em que nossos idosos podem desfrutar de atividades ao ar livre, longe da rotina, em um ambiente que inspira tranquilidade e bem-estar. O Horto do Aretê foi o cenário perfeito para mais um dia de aprendizado e cuidado com o corpo e a mente", destacou.