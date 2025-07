Assessor parlamentar da Câmara Municipal é preso - Reprodução

Assessor parlamentar da Câmara Municipal é preso Reprodução

Publicado 25/07/2025 16:43

Búzios - Um assessor parlamentar da Câmara Municipal de Armação dos Búzios foi preso na noite de quarta-feira (23) durante uma operação da 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP). Gabriel Luan Curti Matos, vinculado ao gabinete do vereador Dida Gabarito, é suspeito de integrar uma organização criminosa com atuação no tráfico de drogas na Região dos Lagos.

Segundo informações da Polícia Civil, a prisão é resultado de uma investigação que apontou o envolvimento de Gabriel em uma rede criminosa com estrutura organizada na cidade. O assessor havia sido nomeado oficialmente para o cargo no dia 12 de fevereiro de 2025.

Após a detenção, Gabriel foi transferido, na manhã de quinta-feira (24), para um presídio na capital fluminense, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar e localizar outros possíveis integrantes do grupo.

Em nota, a Câmara Municipal de Armação dos Búzios informou que, ao tomar conhecimento da prisão do servidor, o presidente da Casa Legislativa, em conjunto com a mesa diretora, determinou a imediata exoneração de Gabriel Luan. Segundo o comunicado, a medida visa garantir que ele possa apresentar sua defesa de forma independente, sem qualquer vínculo com a instituição.

A Câmara também reforçou seu compromisso com a ética, a legalidade e a transparência, afirmando que não compactua com qualquer tipo de desvio de conduta por parte de seus integrantes ou colaboradores.