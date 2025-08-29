Política Costa do Sol

Prefeita de Araruama lidera Marcha de Combate à Violência Contra a Mulher pelas ruas do Centro

Daniela Soares (PL) utilizou o microfone para reforçar a importância do enfrentamento à questão. Em sua fala, destacou que a luta pela vida e pelo respeito às mulheres deve ser permanente e coletiva