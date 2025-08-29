Capivaras aparecem no mar Folha de Búzios

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Búzios - O sol brilhou forte nesta sexta-feira (29) em Búzios, atraindo turistas para a Praia da Ferradura. Mas quem roubou a cena não foram apenas os banhistas: três capivaras surgiram tranquilamente à beira da areia e chamaram a atenção de todos.

Serenas, as visitantes inesperadas pareciam fazer parte do cenário natural do balneário, arrancando sorrisos, registros fotográficos e brincadeiras de quem aproveitava o dia ensolarado.

Para os moradores, a cena já não causa tanta surpresa. As capivaras se tornaram presença constante no cotidiano buziano e vêm conquistando espaço nos álbuns de lembrança dos turistas que visitam a cidade. Afinal, em Búzios até a vida selvagem parece entrar no clima de sexta-feira.

Apesar da aparência dócil, especialistas alertam: é fundamental que os turistas mantenham distância e evitem o contato direto com os animais, respeitando sempre o espaço da fauna local.

Com informações do Jornal Folha de Búzios.