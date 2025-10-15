Sinalização e ordenamento na Praia de José GonçalvesAscom
Entre as medidas em andamento estão a instalação de placas informativas com instruções de uso da praia, a organização de áreas destinadas a atividades específicas, o início da execução do Plano de Gestão da Praia e a aplicação das políticas públicas voltadas à preservação do uso local, em consonância com os critérios do programa internacional.
O Bandeira Azul é um selo ecológico reconhecido mundialmente, concedido a praias que atendem a rigorosos critérios de qualidade ambiental, segurança, infraestrutura, educação ambiental e gestão sustentável. Além de José Gonçalves, Búzios já possui a certificação nas praias do Forno, Azeda/Azedinha e Tucuns.
A Secretaria do Clima e Sustentabilidade ressalta que o processo de ordenamento é essencial para garantir a proteção dos ecossistemas locais, ao mesmo tempo em que promove o uso consciente do espaço por moradores, visitantes e comerciantes. A implementação segue um cronograma técnico que será finalizado antes do hasteamento oficial da Bandeira Azul, previsto para o início da alta temporada.
