Missa campal e show de Thiago BradoAscom
A celebração religiosa emocionou o público, que se reuniu em um momento de fé, união e gratidão por mais um ano da cidade. Logo após a missa, Thiago Brado, um dos artistas mais ouvidos da música católica contemporânea, subiu ao palco e conduziu a multidão em um repertório inspirador, com canções que são sucesso em todo o país.
A Prefeitura de Búzios destacou que as comemorações continuam neste domingo (16), com a Copa Rio de Motocross, a partir das 8h, na Fazenda Cunha Bueno, em José Gonçalves. A competição, que teve início neste sábado (15), reúne pilotos de diferentes regiões e encerra oficialmente as festividades pelos 30 anos da cidade, com esporte, adrenalina e participação popular.
