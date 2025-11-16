Missa campal e show de Thiago Brado - Ascom

Búzios - Neste sábado (15), milhares de fiéis participaram da Missa Campal em ação de graças pelos 30 anos de emancipação político-administrativa de Búzios, seguida do show do cantor, compositor e escritor Thiago Brado, na Praça Tia Uia, na Rasa. O evento integrou a programação oficial de aniversário do município e marcou o encerramento da agenda de shows comemorativos.



A celebração religiosa emocionou o público, que se reuniu em um momento de fé, união e gratidão por mais um ano da cidade. Logo após a missa, Thiago Brado, um dos artistas mais ouvidos da música católica contemporânea, subiu ao palco e conduziu a multidão em um repertório inspirador, com canções que são sucesso em todo o país.

COMEMORAÇÕES CONTINUAM



A Prefeitura de Búzios destacou que as comemorações continuam neste domingo (16), com a Copa Rio de Motocross, a partir das 8h, na Fazenda Cunha Bueno, em José Gonçalves. A competição, que teve início neste sábado (15), reúne pilotos de diferentes regiões e encerra oficialmente as festividades pelos 30 anos da cidade, com esporte, adrenalina e participação popular.