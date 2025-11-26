Cercamento de áreas públicas e de interesse ambiental - Ascom

Publicado 26/11/2025 16:12

Búzios - A Secretaria de Ambiente, Licenciamento Ambiental e Urbanístico de Búzios intensificou, nesta terça-feira (25), o cercamento de áreas públicas e de interesse ambiental no município. A ação tem como objetivo reforçar a preservação dos recursos naturais, melhorar a organização do espaço urbano e aumentar a segurança da população. Ao todo, mais de 3.740 metros lineares foram cercados e mais de 450 mourões instalados — agora equipados com chips que permitem rastrear e identificar rapidamente qualquer tentativa de furto.



Segundo a Prefeitura, a demarcação física desses espaços evita ocupações irregulares, reduz conflitos pelo uso do solo e facilita o trabalho de fiscalização. Com as áreas delimitadas, o monitoramento se torna mais preciso e eficiente, permitindo respostas mais rápidas diante de irregularidades.



A secretária da Pasta, Roseli Pereira, destacou a importância do cercamento para a proteção de espaços como praças, parques, áreas institucionais, encostas, margens de lagoas, restingas, manguezais e outras regiões consideradas de preservação permanente. Ela reforçou que esses ambientes são essenciais para a biodiversidade local e para o equilíbrio climático.



“Búzios abriga ecossistemas sensíveis que desempenham papel crucial na proteção contra erosões e enchentes, além de manter a qualidade da água e do solo. A delimitação física dessas áreas ajuda a impedir o descarte irregular de resíduos, o trânsito de veículos não autorizados e outras atividades que possam causar danos ambientais. Essa ação é essencial para assegurar que o patrimônio público cumpra sua função social e permaneça disponível para o uso coletivo e para o desenvolvimento de projetos comunitários e municipais”, afirmou.



Com o avanço do cercamento, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a preservação ambiental e com a proteção do patrimônio público. A iniciativa integra um conjunto de medidas voltadas para o desenvolvimento sustentável da cidade, garantindo que os espaços urbanos e naturais continuem sendo utilizados de forma responsável e permaneçam protegidos para as futuras gerações.