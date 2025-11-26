Cercamento de áreas públicas e de interesse ambiental Ascom
Segundo a Prefeitura, a demarcação física desses espaços evita ocupações irregulares, reduz conflitos pelo uso do solo e facilita o trabalho de fiscalização. Com as áreas delimitadas, o monitoramento se torna mais preciso e eficiente, permitindo respostas mais rápidas diante de irregularidades.
A secretária da Pasta, Roseli Pereira, destacou a importância do cercamento para a proteção de espaços como praças, parques, áreas institucionais, encostas, margens de lagoas, restingas, manguezais e outras regiões consideradas de preservação permanente. Ela reforçou que esses ambientes são essenciais para a biodiversidade local e para o equilíbrio climático.
“Búzios abriga ecossistemas sensíveis que desempenham papel crucial na proteção contra erosões e enchentes, além de manter a qualidade da água e do solo. A delimitação física dessas áreas ajuda a impedir o descarte irregular de resíduos, o trânsito de veículos não autorizados e outras atividades que possam causar danos ambientais. Essa ação é essencial para assegurar que o patrimônio público cumpra sua função social e permaneça disponível para o uso coletivo e para o desenvolvimento de projetos comunitários e municipais”, afirmou.
Com o avanço do cercamento, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a preservação ambiental e com a proteção do patrimônio público. A iniciativa integra um conjunto de medidas voltadas para o desenvolvimento sustentável da cidade, garantindo que os espaços urbanos e naturais continuem sendo utilizados de forma responsável e permaneçam protegidos para as futuras gerações.
