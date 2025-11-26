Secretaria de Desenvolvimento Reprodução

Renata Cristiane
Búzios - A Prefeitura de Búzios anunciou novas oportunidades de trabalho disponíveis no Balcão de Empregos, serviço voltado à intermediação entre trabalhadores e empresas do município.

Os interessados devem enviar seus currículos para o WhatsApp (22) 99707-2077. O objetivo do programa é facilitar o acesso ao mercado de trabalho, aproximando quem busca uma colocação profissional dos estabelecimentos que estão em fase de contratação.

Entre as funções atualmente disponíveis estão:

- Camareira
- Manutencionista
- Garçom
- Serviços Gerais
- Cozinheiro
- Caixa
- Auxiliar de cozinha
- Cumim
- Vendedor(a)
A Prefeitura reforça que o cadastro no Balcão de Empregos é gratuito e pode ser realizado por qualquer morador que atenda aos requisitos exigidos pelas empresas contratantes.
