Secretaria de Desenvolvimento Reprodução

Publicado 26/11/2025 17:39

Búzios - A Prefeitura de Búzios anunciou novas oportunidades de trabalho disponíveis no Balcão de Empregos, serviço voltado à intermediação entre trabalhadores e empresas do município.



Os interessados devem enviar seus currículos para o WhatsApp (22) 99707-2077. O objetivo do programa é facilitar o acesso ao mercado de trabalho, aproximando quem busca uma colocação profissional dos estabelecimentos que estão em fase de contratação.



Entre as funções atualmente disponíveis estão:



- Camareira

- Manutencionista

- Garçom

- Serviços Gerais

- Cozinheiro

- Caixa

- Auxiliar de cozinha

- Cumim

- Vendedor(a)

A Prefeitura reforça que o cadastro no Balcão de Empregos é gratuito e pode ser realizado por qualquer morador que atenda aos requisitos exigidos pelas empresas contratantes.

Divulgação Ascom