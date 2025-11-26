Secretaria de Desenvolvimento Reprodução
Os interessados devem enviar seus currículos para o WhatsApp (22) 99707-2077. O objetivo do programa é facilitar o acesso ao mercado de trabalho, aproximando quem busca uma colocação profissional dos estabelecimentos que estão em fase de contratação.
Entre as funções atualmente disponíveis estão:
- Camareira
- Manutencionista
- Garçom
- Serviços Gerais
- Cozinheiro
- Caixa
- Auxiliar de cozinha
- Cumim
- Vendedor(a)
