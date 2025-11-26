Feira do Empreendedorismo Reprodução

Renata Cristiane
Búzios - Nesta sexta-feira (28), a Secretaria do Idoso promove a Feira de Empreendedorismo 60+, a partir das 14h, no Centro de Convivência do Idoso (CCI). O evento reunirá idosos inscritos no CCI para expor e comercializar produtos feitos por eles, incluindo artesanatos, doces, salgados, peças de tricô e diversas outras criações.

A iniciativa tem como objetivo incentivar a autonomia e o protagonismo da pessoa idosa, oferecendo oportunidades de geração de renda extra e fortalecendo a autoestima. Além disso, a feira busca estimular a permanência dos idosos em atividades produtivas, ajudando a manter corpo e mente ativos, fator essencial na prevenção de doenças como depressão e Alzheimer.

A Secretaria do Idoso destaca que a ação integra o conjunto de atividades desenvolvidas pelo CCI para promover qualidade de vida, socialização e bem-estar. A feira é aberta ao público, que poderá prestigiar os trabalhos expostos e apoiar o empreendedorismo entre pessoas 60+.
Divulgação - Ascom
