Feira do Empreendedorismo Reprodução
A iniciativa tem como objetivo incentivar a autonomia e o protagonismo da pessoa idosa, oferecendo oportunidades de geração de renda extra e fortalecendo a autoestima. Além disso, a feira busca estimular a permanência dos idosos em atividades produtivas, ajudando a manter corpo e mente ativos, fator essencial na prevenção de doenças como depressão e Alzheimer.
A Secretaria do Idoso destaca que a ação integra o conjunto de atividades desenvolvidas pelo CCI para promover qualidade de vida, socialização e bem-estar. A feira é aberta ao público, que poderá prestigiar os trabalhos expostos e apoiar o empreendedorismo entre pessoas 60+.
